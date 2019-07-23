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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян
Sputnik

Ордуханян: Трамп не сможет закончить войну в Афганистане

Радио
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян оценил заявление Дональда Трампа по поводу того, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но не он хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 миллионов человек.

"Стоить отметить, что Трамп является некомпетентным в политике человеком, а соответственно, что именно он имеет ввиду непонятно. По сути закончить войну, которую в Афганистане развязали США под предлогом борьбы с терроризмом Трамп не сможет. Американцы не знают, как это сделать, поскольку умеют только разрушать. Ведь для того, чтобы завершить конфликт нужна политическая воля, а США, напротив, ведут авантюристическую политику и весь мир не понимает, что именно там пытаются закончить американцы", - сказал политолог на радио Sputnik.

При этом эксперт считает, что в будущем из-за действий американцев в Афганистане все же прольется кровь.

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Теги:
Дональд Трамп, война, США, Афганистан



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