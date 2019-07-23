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Эстонский педагог Оксана Йыэ
Sputnik / Вадим Анцупов

Педагог рассказала, как помочь ребенку пережить травлю в школе

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Эстонский педагог Оксана Йыэ о том, какие шаги нужно предпринять учителям и родителям, чтобы защитить ребенка от насмешек и издевательств.

В некоторых ситуациях дети ведут себя довольно жестоко, им присущ стадный инстинкт, отметила Оксана Йыэ. 

"К сожалению. если ты чуть-чуть не такой, выбиваешься из стаи, то тебя могут просто уничтожить", — сказала учитель в эфире Sputnik Эстония.

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Взрослым нельзя пускать ситуацию на самотек. Педагогу первым делом стоит побеседовать с ребенком, но именно родителям необходимо дать своему чаду уверенность в том, что он лучший и не должен ничего бояться, что его тыл надежно защищен.

"Конечно, есть школа, социальные службы, круглосуточно работают телефоны помощи детям, специалисты по защите детей, школьные психологи, но рядом с ребенком все-таки всегда должны быть родители", — отметила эксперт.

В сложных ситуациях и сами родители могут нуждаться в профессиональных советах, тогда помочь им должны классные руководители. Самое главное — не отмахиваться от проблемы, сказала Оксана Йыэ.

Полный комментарий педагога слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
педагог, насилие, Школа, дети



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