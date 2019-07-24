Эксперт: Узбекистан сможет использовать бактериофаги во время ЧС

"Ростех" поставил в Узбекистан новые антимикробные препараты – бактериофаги. Медицинский эксперт компании "Микроген" Александра Дабижева рассказала, зачем республике понадобились такие лекарства.

Дабижева обращает внимание на то, что потребность Узбекистана в подобных препаратах соответствует общемировым трендам.

"Сегодня существует большая проблема во врачебном сообществе - проблема антибиотикорезистентности. Появляются супербактерии, обладающие широким спектром устойчивости", - подчеркивает представитель медицинской компании.

По ее словам, человечество теряет инструменты для того, чтобы бороться даже с самыми простейшими инфекциями.

"Сегодня бактериофаги являются одной из резервных линий по борьбе с такими антибиотико-резистентными бактериями", - утверждает она.

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Дабижева объясняет, что препараты-бактериофаги используются как в стандартной "рутинной практике" врачей, так и в период ЧС.

"Есть два варианта их использования - лечение в стационарах и экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях. Например, во время наводнений препараты активно используются для профилактики кишечных инфекций, которые вызываются бактериальными возбудителями. Это и стафилококк, и сальмонелла, и дизентерия, что, кстати, очень актуально для Узбекистана", - заключила эксперт.

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