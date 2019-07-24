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Елена Полушкина
© Foto : Andrey Rogatko

Эксперт рассказала о московском опыте приема в школы

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Замдиректора Центра экономики непрерывного образования РАНХ и ГС Елена Полушкина о том, как принимают детей в школы Москвы и Подмосковья.

В Узбекистане постепенно вводится новый порядок записи ребенка в первый класс — по территориальному принципу. В 81 государственную школу в Ташкенте (так называемые "престижные") уже можно сдать документы через Центры государственных услуг, в остальные 228 их пока нужно относить лично. Места в образовательных учреждениях распределяют в первую очередь между семилетними детьми — жителями микроучастков школ. Узнать, в какую из них должен идти ребенок, можно на сайте gis.uzedu.uz — это онлайн-карта всех микроучастков. Впоследствии там будет доступна информация обо всех школах страны.

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Все эти меры призваны снизить участие руководителей школ в отборе учеников, сделать процесс поступления более прозрачным. Кроме того, в классах "престижных" школ сократится количество учеников — с 45-50 до 35 человек.

Система, при которой конкретные территории закреплены за государственными образовательными учреждениями, работает в Москве с 2012 года, она налажена и эффективна. 

При этом, как отметила замдиректора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Полушкина, при определенных условиях в классах может быть больше 25 детей.

"Москва принимает больше детей, чем тех, которые родились на территории Москвы, — рассказала Полушкина в эфире Sputnik Узбекистан. — Мы принимаем детей мигрантов, эмигрантов. Здесь сложностей нет".

Бывают только проблемы конкретных родителей, которых что-то не устраивает, отметила она.

"Есть ситуации, когда при увеличение рождаемости и недостаточном количестве мест в конкретных школах наполняемость классов могут немного увеличивать. В советское время в классах бывало и по 36 детей, в отдельные годы доходило до сорока. Это нормальный процесс — просто развитие демографической ситуации. Другой вопрос — психологическая нагрузка на учителя, но с вопросом приема в школы это уже не связано", — сказала Полушкина.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Узбекистан, Россия, Москва, Образование, школы



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