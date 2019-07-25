Шатров: газотранспортной системе Украины нужен международный контроль

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров о том, какие меры необходимо принять, чтобы решить проблему транзита газа через Украину.

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева заявила, что долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок.

В послании отмечается, что к маю долг достиг суммы в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов), и есть риск коллапса системы: если деньги не будут выплачены в самые короткие сроки, это приведет к приостановке коммерческих поставок.

Политолог Игорь Шатров оценил эту ситуацию как "критическую", пояснив, что она ставит под удар поставку обычного газа. По его словам, долги накопились из-за того, что турбины — старые и изношенные, пишет Sputnik Таджикистан

"Скорее всего, будет создан консорциум, поскольку Украина не справится сама со своей трубопроводной системой. Страну нужно срочно брать под российско-европейский контроль и заниматься ее восстановлением, но просто так вваливать деньги в украинскую газотранспортную систему, не будучи собственником хотя бы части этой системы, бессмысленно", — рассказал Шатров в эфире радио Sputnik.

Он считает, что вопросы ценового характера и вхождения европейских компаний в структуру украинского бизнеса будут подниматься на предстоящих переговорах.

Ранее "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. В конце июня запасы газа в подземных хранилищах компании составляли 152 миллиона кубометров, а месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров. При этом для обеспечения работы технологического оборудования, собственных нужд и балансировки системы предприятию на лето понадобится примерно 720 миллионов кубов газа.