Пашкин о том, стоит ли таджикским милиционерам становиться полицейскими

Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода на днях рассказал, что на полную реализацию реформы милиции в республике потратят 60 миллионов долларов. Также, по его словам, к 2021 году милицию могут переименовать в полицию.

По мнению Михаила Пашкина, на проводимые преобразования уйдет меньше 60 миллионов долларов. Это слишком большая сумма, считает он.

"Когда происходит переименование организации, всех работников выводят за штат для того, чтобы избавиться от ненужных сотрудников. Смена формы, печати и перерегистрация юридических лиц — это не такие большие деньги, — заявил Пашкин Sputnik Таджикистан. — Здесь дело не в деньгах, а в сути — для чего это делается. Это не что иное, как подражание западному образцу. Тем более что 60 миллионов долларов — это очень много. В реальности они потратят только десятую часть от этой суммы".

Он также выразил сомнение, что милицию нужно переименовывать в полицию: на советском и постсоветском пространстве люди привыкли к старому названию.

Узбекистан тоже окончательно отказывается от термина "милиция". В конце мая в стране вступил в силу закон, который в нескольких важных документах изменил этот термин на "органы внутренних дел". Таким образом, "работник милиции" стал "сотрудником органов внутренних дел".

Министр внутренних дел Узбекистана Абдусалом Азизов еще в 2017 году заявлял, что в стране больше не используется термин "милиция". Он говорил, что существуют только такие понятия, как "органы внутренних дел" и "сотрудник органов внутренних дел".