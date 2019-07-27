10:39 27 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
ИноСМИ. Серьезно
Sputnik

Тень апокалипсиса, ч.1. Самое спорное решение XX века

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (122)
13 0 0

Атомная бомба — с момента ее появления мы все живем в тени апокалипсиса. После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки весь мир застыл от ужаса — и только японское руководство вздохнуло с облегчением, а американские солдаты ликовали, что не придется идти в бой.

Многие физики, стоявшие у истоков ядерных программ, быстро поняли, что натворили, и стали призывать не использовать плоды их трудов для убийства всего живого. Но один раз ядерное оружие применили в бою: в августе 1945 года американцы разбомбили японские города Хиросима и Нагасаки.

Испытание первой советской водородной бомбы в 1953 году. Кадры из архива
Sputnik
Оружие апокалипсиса: испытание первой водородной бомбы в СССР

Была ли необходимость в этих бомбардировках? Ведь летом 1945 и так все понимали, что союзники побеждают. Но США нужна была безоговорочная капитуляция Японии.

Если тысячи американских летчиков и пехотинцев верили, что атомная бомба спасла им жизнь, избавив от наступления на "варварскую" страну с ее ополченцами, самураями и камикадзе, то высокопоставленные генералы были только рады продемонстрировать миру — в особенности Советскому Союзу — свою мощь.

"Тринити": первый ядерный взрыв в истории человечества – видео

Японскому руководству атомная бомба тоже удивительным образом пришлась ко двору. Ему как раз предстояло держать ответ перед народом за поражение в войне, крах экономики, голод и разрушения, как подвернулся шанс переложить всю вину на плечи американцев с их супероружием.

И только простые японцы, жители атакованных городов, до сих пор с содроганием вспоминают 6 и 9 августа 1945 года.

Слушайте подкасты РИА Новости 

Тема:
Подкасты РИА (122)
Теги:
АЭС, атомная энергетика, Япония, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Мастер наматывает нити
Волшебные узоры: как создается узбекское сюзане
США: двухлетний мальчик оказался в больнице со сломанной рукой, после того как решил прокатиться на ленте багажного транспортера в аэропорту Атланты
Пока не видит мама: малыш прокатился на багажной ленте в аэропорту
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054