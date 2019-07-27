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"У всех своя жизнь". Почему с возрастом мы теряем друзей

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Тема:
Подкасты РИА (125)
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Есть закономерность: чем мы старше, тем меньше у нас друзей. С некоторыми становится не по пути, с другими уже неинтересно. И как-то сами собой отсеиваются и пропадают из поля зрения люди, с которыми раньше мы были очень близки. Как сохранить дружбу? Нужно ли ее поддерживать? Как заводить новых друзей? И стоит ли?

Конечно, вы самодостаточный человек. Вам и одному хорошо. Поехать в отпуск, сходить в музей, в кино, в бар одному — не проблема. Но почему от этой мысли так грустно? Хочется просто поболтать с другом как в старые добрые времена, поделиться тем, что волнует. Но все стали взрослыми. Семья, работа, отсутствие времени и расстояния съедают дружбу.

В иерархии отношений дружба стоит на последнем месте после возлюбленных и семьи. Но тем дружба и уникальна, что основывается на свободе и добровольности. Кто такие друзья? Зачем они нам? Почему, чем старше человек, тем меньше у него друзей? Где их искать, если школа и университет позади?

Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Ваня и Лина. А клинический психолог и психотерапевт Дарья Бондаренко рассказала, почему отсутствие друзей у человека — это не норма.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (125)
Теги:
отношения, дружба



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