Год до Олимпиады 2020

Ровно за год до старта главного турнира четырехлетия Василий Конов, Александр Калмыков и руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов спорят, обсуждают и рассказывают, как же выглядят Олимпийские игры изнутри?

Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

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