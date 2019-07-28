Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном

Травмированный собственной непобедимостью, легендарный Карелин из борьбы не ушёл. Просто перенёс схватку в другую плоскость. Он редко даёт интервью и практически никогда не говорит о личном. Но в этот раз был более чем откровенен.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" трёхкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин рассказывает о том, почему его тренер не хотел, чтобы он шёл в политику и кто на самом деле заставил его идти в Госдуму. Вспоминает, какие психологические травмы ему нанесли его собственные победы и почему он “не имел права проиграть” на своей 4-ой Олимпиаде. А также говорит о том, за что мстят России, о безграмотности тренеров, нужно ли ехать на Олимпиаду без флага, являются ли спортивные секции местом, где "подбирает кадры" криминал, и чего он сам себе до сих пор простить не может.

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