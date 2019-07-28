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Ёшкин код: все всё узнаем или всё все узнаём?

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Тема:
Подкасты РИА (127)
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Как станция метро Планёрная превратилась в Планерную, во время войны вместо Берёзовки чуть не была захвачена Березовка, Елизавета Королёва стала Королевой, Афанасий Фёт - Фетом, Вильгельм Рёнтген - Рентгеном, Николай Рёрих - Рерихом, а толстовский Лёвин - Левиным. Да и самого Льва Николаевича в узком кругу всегда звали Лёв.

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (127)



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