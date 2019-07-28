Ёшкин код: все всё узнаем или всё все узнаём?

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Как станция метро Планёрная превратилась в Планерную, во время войны вместо Берёзовки чуть не была захвачена Березовка, Елизавета Королёва стала Королевой, Афанасий Фёт - Фетом, Вильгельм Рёнтген - Рентгеном, Николай Рёрих - Рерихом, а толстовский Лёвин - Левиным. Да и самого Льва Николаевича в узком кругу всегда звали Лёв.
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Травмированный собственной непобедимостью, легендарный Карелин из борьбы не ушёл. Просто перенёс схватку в другую плоскость. Он редко даёт интервью и практически никогда не говорит о личном. Но в этот раз был более чем откровенен.
24 июля 2020 года в Токио откроются Летние Олимпийские игры.
Есть закономерность: чем мы старше, тем меньше у нас друзей. С некоторыми становится не по пути, с другими уже неинтересно. И как-то сами собой отсеиваются и пропадают из поля зрения люди, с которыми раньше мы были очень близки. Как сохранить дружбу? Нужно ли ее поддерживать? Как заводить новых друзей? И стоит ли?
Всем известно, что Луна оказывает значительное влияние на Землю. Ее гравитация вызывает приливы и отливы, а от ее света по ночам зависят поведение многих животных и успех романтических прогулок. Но роль, которую спутник Земли играет в нашей жизни, этим списком далеко не ограничивается.
Глава правительства побеседовал с населением, чтобы помочь решить проблемы. Также он провел совещание с руководством региона, главами министерств и ведомств.
Стороны обговорили возможности проведения проектной демаркационной линии государственных границ на их отдельных участках.
Напомним, что спортсмены и члены узбекской спортивной делегации находились в Кванджу и принимали участие в чемпионате мира по водным видам спорта.