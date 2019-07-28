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Мы все умрем. Но это не точно

Мы все умрём. Устойчивость к антибиотикам

Sputnik
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Злоупотребление антибиотиками в последнем ежегодном отчёте ВОЗ названо одной из главных угроз человечеству. Бактерии вырабатывают резистентность к лекарствам и больше не поддаются лечению. По расчётам, к 2050 году устойчивость к антибиотикам обойдётся людям в сотни миллионов долларов и потерянных жизней. Можем ли мы это остановить?

Открытый в начале XX века пенициллин склонил чашу весов в войне против бактерий в пользу людей. Однако спустя век то, что считали оружием победы, становится для нас главным фактором поражения. Учёным, в том числе российским, приходится тратить значительные силы на разработку новых антибиотиков или альтернативных лекарств. Но это гонка со временем.
Как можно бороться с резистентностью бактерий, какие существуют замены антибиотикам и над чем сейчас работают отечественные исследователи, эксперты объяснили в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

Слушайте подкаты РИА Новости.




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