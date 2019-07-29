Токтосунова: мы моем посуду неправильно и медленно убиваем себя

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан она отметила, что большая часть населения использует для мытья посуды средства, содержащие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

"На что надо обратить особое внимание при выборе моющего средства? ПАВ в больших концентрациях очень опасны, поэтому их концентрация не должна превышать 5 процентов. Кроме того, моющее средство не должно содержать фосфаты — они легко проникают через кожу, попадают в кровь и провоцируют диатез, дерматит, аллергию, поражают дыхательные пути, становятся причиной проблем с метаболизмом. Красители и ароматизаторы — это лишняя химия, желательно, чтобы их было как можно меньше", — подчеркнула Токтосунова.

Она уточнила, что попадая в организм, все эти компоненты вызывают его постепенное отравление.

"Чтобы снизить вредное воздействие, всегда мойте посуду в перчатках. Моющее средство надо добавлять непосредственно на губку, а не на посуду. Мыть посуду желательно в горячей воде, так как в холодной средство малоэффективно и расходуется сильнее, а значит, выше риск его попадания в организм. Предпочтение надо отдать средствам с содержанием органических кислот (лимонная, уксусная, молочная, гликолевая), которые хорошо удаляют жир и налет, но менее токсичны. Важно тщательно ополаскивать посуду после моющего средства, делать это следует не менее 20-30 секунд — как говорится, до скрипа", — заявила фармацевт.

По ее словам, в капельках воды на посуде оседают остатки моющего средства, в частности ПАВ. После высыхания они образуют невидимую пленку и вместе с пищей могут попасть в организм. Есть мнение, что за год человек таким образом потребляет пол-литра жидкости для мытья посуды.