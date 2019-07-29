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Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки

Эксперт: Узбекистану целесообразней закупать самолеты семейства А-320

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Министерство транспорта Узбекистана рассматривает вариант покупки регионального турбовинтового самолета ATR 72-600.

Генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка утверждает, что сейчас турбовинтовые самолеты уступают по времени полета турбореактивным.

© Aviationtribune.com
Узбекистан может приобрести самолеты ATR 72-600

"Турбовинтовые лайнеры в свое время были более экономичными на коротких маршрутах. Но с учетом того, что Узбекистан собирается летать не только по своей территории, но и в Россию, и другие страны, то, скорее всего, целесообразно было бы закупить самолет семейства А-320, модель А-318 или А-319", - говорит эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Прядка подчеркивает, что если Узбекистану удастся при заключении договора поставки с франко-итальянской компанией ATR обязательно учесть техническое обслуживание этого самолета, прописать в документе, что производитель возьмет на себя доставку запчастей, тогда "более-менее можно будет уложиться в конкурентную основу, то есть в экономичность".

Теги:
самолет, Узбекистан



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