Хасиев рассказал, как внедрить в Узбекистане раздельный сбор отходов

По его словам, твердые бытовые отходы или коммунальные отходы - коммерчески выгодное сырье для очень многих мировых производств.
Эксперт отмечает, что такую программу нужно реализовывать в три этапа. Первое - глобальная пропаганда нового отношения к отходам на всех уровнях: государства, общественных организаций, гражданского общества, бизнеса.
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"Второй этап - создание индустрии сбора и переработки, то есть необходимо институционально обеспечить соответствующую законодательную базу, чтобы это было выгодно и населению, и бизнесу", - сказал Хасиев в интервью Sputnik Узбекистан.
На третьем этапе, считает председатель экологического движения, необходимо привлечь инвесторов, то есть создать сферу бизнеса, которая обеспечит раздельный сбор и переработку твердых коммунальных отходов.
Хасиев обращает внимание на то, что эта триединая задача во многих странах решена успешно, среди них: Швеция, Дания и Финляндия.