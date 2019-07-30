Ковалев о том, что мешает росту товарооборота между Беларусью и Узбекистаном

Однако, по мнению первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игоря Ковалева, таких показателей Ташкент и Минск смогут достичь лишь в отдаленной перспективе.
"Страны находятся достаточно далеко друг от друга, в любой аспект сотрудничества включается логистика. Это весьма серьезное удорожание товаров при транспортировке", - подчеркивает эксперт.
Он также считает, что дополнительные проблемы в выстраивании взаимного товарооборота могут возникнуть из-за того, Узбекистан не входит в ЕАЭС.
Товарооборот Узбекистана и Беларуси составит полмиллиарда долларов
"Я не думаю, что эта серьезная цифра (прим. ред.: полмиллиарда долларов) достижима в ближайшей перспективе. Но в отдаленной – почему бы и нет. Самое главное условие - насколько Узбекистан будет готов подключаться к интеграции на постсоветском пространстве", - заключает Ковалев.
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