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Игорь Ковалев
Foto: thewallmagazine.ru

Ковалев о том, что мешает росту товарооборота между Беларусью и Узбекистаном

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Заместитель премьер-министра Узбекистана Эльер Ганиев заявил, что товарооборот Узбекистана и Беларуси к концу 2019 года может составить полмиллиарда долларов.

Однако, по мнению первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игоря Ковалева, таких показателей Ташкент и Минск смогут достичь лишь в отдаленной перспективе.

"Страны находятся достаточно далеко друг от друга, в любой аспект сотрудничества включается логистика. Это весьма серьезное удорожание товаров при транспортировке", - подчеркивает эксперт.

© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт рассказал, чем интересен Узбекистан для Беларуси

Он также считает, что дополнительные проблемы в выстраивании взаимного товарооборота могут возникнуть из-за того, Узбекистан не входит в ЕАЭС.

Товарооборот Узбекистана и Беларуси составит полмиллиарда долларов

"Я не думаю, что эта серьезная цифра (прим. ред.: полмиллиарда долларов) достижима в ближайшей перспективе. Но в отдаленной – почему бы и нет. Самое главное условие - насколько Узбекистан будет готов подключаться к интеграции на постсоветском пространстве", - заключает Ковалев.

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Теги:
Экономика, Беларусь, Узбекистан



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