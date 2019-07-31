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Владимир Рожанковский
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Рожанковский рассказал об опасности начала валютных войн

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Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский о том, какие риски несут криптовалюты для мировой экономики.

В 2014 году Америка была одной из первых стран, легализовавших оборот биткоинов, и тогда это было очень модно, напомнил Владимир Рожанковский.

"Но, в какой-то момент регулятору показалось, что биткоин даст возможность отвести угрозу от доллара, от долгов и прочее. В итоге они получили то, что биткоины стали альтернативным доллару инструментом", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По его словам, криптовалюта действительно представляет угрозу доллару.

"Классика экономической теории говорит о том, что торговые войны трансформируются в валютные. Есть опасность, что они начнутся", — заявил Рожанковский.

При этом он отметил, что настоящие валютные войны мир еще не видел, пока идет лишь гонка девальвации валют.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
война, США, биткоин, Экономика, финансы, криптовалюта, доллары



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