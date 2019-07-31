Кошкин: новые пуски ракет в КНДР - свидетельство провала проекта Трампа

"Пуски ракет – свидетельство провала проекта Дональда Трампа о денуклеаризации Корейского полуострова. Сегодня те методы и формы, которые избирает Вашингтон в решении конфликта между Северной Кореей и США, Америке не приносят никаких успехов", - говорит политолог в эфире радио Sputnik.

В результате, как отмечает эксперт, Северная Корея совершенствует ракетную программу. Хотя все были свидетелями, что руководство КНДР было готово идти по пути заключения соответствующих соглашений, которые бы обеспечивали сдерживание развития ядерной программы и отмену санкций США.

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"Но получилось, что США не были готовы к компромиссу. Это заставило Северную Корею дать понять, что внешняя политическая линия, особенно в отношении США, в сопряжении с развитием ракетной ядерной программы остается прежней. Круг опять замкнулся, хотя, в принципе, его и не смогли разомкнуть", - заключает Кошкин.

По его мнению, ключевая ошибка США - решить проблему Северной Кореи с позиции силы. Он отмечает, что КНДР оказалась крепким орешком в этой методике, и нужны другие подходы.