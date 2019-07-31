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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Foto: РИСИ ТВ

Политолог о том, что мешает урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке

Радио
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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин рассказал, смогут ли США и Россия совместно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Россия презентовала в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди них: отказ от постоянной дислокации группировок вне региональных государств в странах Залива, организация демилитаризованных зон.

Кроме того, предлагается установить "горячие линии" – обмен данными о закупке вооружений для армии.

"В целом уже столько предложений было с российской стороны относительно урегулирования всевозможных конфликтов на Ближнем Востоке, включая и ситуацию вокруг Ирана, а следовательно, и в Персидском заливе, и по разоруженческой тематике, но практически никакого движения навстречу Россия не увидела. Так что остается только надеяться, что в этом случае что-то будет учтено и принято", – сказал Фитин в эфире радио Sputnik.

По его словам, за последние годы никаких совместных шагов России и США не было, потому что американцы хотят управлять мировым нефтяным рынком.

Теги:
ООН, война, Ближний Восток, Россия, США



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