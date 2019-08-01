Эксперт: экономика Узбекистана ― одна из самых развивающихся в ЦА

Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Беларусь в среду днем, основная часть мероприятий состоится сегодня, 1 августа. Мирзиёев и Лукашенко проведут переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества, прежде всего, в экономической сфере.

В эфире радио Sputnik Беларусь эксперт рассказала об актуальном экономическом облике Узбекистана.

Дарья Чижова назвала экономику Узбекистана одной из самых динамично развивающихся в регионе. С приходом нового президента была выполнена переориентация производства. Узбекистан ведет активную работу по привлечению инвестиций, для инвесторов создаются все необходимые условия.

Также республика занимает неплохие позиции в международных рейтингах.

Узбекистан больше не делает акцент на производстве хлопка, упор - на развитие плодоовощного сырья, которое будет экспортироваться в другие страны, считает эксперт.

"Нельзя не упомянуть и традиционный вектор Узбекистана ― туризм. Значительная часть населения страны работает в сфере услуг. И в этом направлении тоже происходят большие подвижки", - сказала Чижова.

В развитие туризма и инфраструктуры прилагаются все усилия, активно привлекаются гости из других стран, особенно из СНГ. Туристическая

привлекательность для россиян растет с каждым новым проектом.