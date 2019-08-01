Глазунов: Ирану необходим союзник для борьбы с США

Ирану необходимо поддерживать отношения с Россией, так как в одиночку невозможно будет выстоять в борьбе против США.
Обстановка в Ормузском проливе действительно предвоенная. Так что Ирану просто необходимо обрести надежного союзника. В этом ситуации Россия для Ирана – спасение, заявил Олег Глазунов для радио Sputnik.
Учения связаны с ситуацией в проливе. Вы же видите: нагнетается обстановка, иранским танкерам с нефтью не дают прохода, их останавливают, досматривают, задерживают из-за санкций. Иран тоже не сидит на месте, также останавливает танкеры, которые идут в страны ЕС, отметил Глазунов.