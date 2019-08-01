Глазунов: Ирану необходим союзник для борьбы с США

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова Олег Глазунов рассказал о планах Ирана в поиске надежного союзника.

Ирану необходимо поддерживать отношения с Россией, так как в одиночку невозможно будет выстоять в борьбе против США.

Обстановка в Ормузском проливе действительно предвоенная. Так что Ирану просто необходимо обрести надежного союзника. В этом ситуации Россия для Ирана – спасение, заявил Олег Глазунов для радио Sputnik.

Эксперт отмечает, что Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, который соединяет Персидский и Оманский заливы, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Точные даты маневров пока не называются.

Учения связаны с ситуацией в проливе. Вы же видите: нагнетается обстановка, иранским танкерам с нефтью не дают прохода, их останавливают, досматривают, задерживают из-за санкций. Иран тоже не сидит на месте, также останавливает танкеры, которые идут в страны ЕС, отметил Глазунов.