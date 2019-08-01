Кудбиев: наша задача — реинтегрировать вернувшихся в Узбекистан мигрантов

Комитет женщин Узбекистана составил условный список категорий женщин, склонных к совершению преступлений. С группами риска будут работать специалисты на местах, прежде всего, помогая с трудоустройством и с решением семейных и бытовых конфликтов. Среди категорий есть и мигранты, долго отсутствовавшие на родине, или граждане, освободившиеся из мест лишения свободы.
"В наши обязанности входит трудоустройство вернувшихся на родину мигрантов, их реинтеграция в узбекское общество. При этом мы должны использовать полученные этими людьми навыки и компетенции для развития нашей экономики. Кроме того, мы поддерживаем и помогаем адаптироваться лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Мы помогаем и материально - пособиями по безработице, организовываем переквалификацию, устраиваем на общественные работы. Разумеется, особого внимания требуют наиболее уязвимые категории граждан", — пояснил министр.
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