Кудбиев: наша задача — реинтегрировать вернувшихся в Узбекистан мигрантов

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев рассказал корреспонденту Sputnik, как ведется работа с разными категориями населения для оказания им помощи при поиске работы. Особое внимание уделяется наиболее уязвимым категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Комитет женщин Узбекистана составил условный список категорий женщин, склонных к совершению преступлений. С группами риска будут работать специалисты на местах, прежде всего, помогая с трудоустройством и с решением семейных и бытовых конфликтов. Среди категорий есть и мигранты, долго отсутствовавшие на родине, или граждане, освободившиеся из мест лишения свободы.

По мнению главы Минтруда, сам этот список еще требует доработки и уточнений, но в компетенцию его министерства входят отдельные группы, с которыми, вне зависимости от включения в этот список, постоянно ведется работа.

"В наши обязанности входит трудоустройство вернувшихся на родину мигрантов, их реинтеграция в узбекское общество. При этом мы должны использовать полученные этими людьми навыки и компетенции для развития нашей экономики. Кроме того, мы поддерживаем и помогаем адаптироваться лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Мы помогаем и материально - пособиями по безработице, организовываем переквалификацию, устраиваем на общественные работы. Разумеется, особого внимания требуют наиболее уязвимые категории граждан", — пояснил министр.

При этом он добавил, что, к примеру, работой с несовершеннолетними девушками, также включенными Комитетом женщин в группу риска, должны заниматься другие структуры, так как эти граждане по закону еще не входят в число трудоспособного населения.

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