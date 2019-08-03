"Я тебе по-белому завидую!" Почему мы все время сравниваем себя с другими?

Вы часто мысленно сравниваете себя с окружающими? Кто успешнее на работе и в личной жизни, кто талантливее, кто богаче? Чтобы остановить этот процесс, приходится приложить усилия. Одни люди считают, что сравнение — дурной тон и признак низкой самооценки, а другие — что это помогает мотивировать себя.

Сопоставление себя с другими людьми бессмысленно по умолчанию. Ведь никогда не знаешь, какие у другого человека были стартовые условия, какой путь он прошел до своего сегодняшнего статуса, что бы ты делал на его месте. И вообще, ты сравниваешь себя не с другим человеком, а с его необъективным образом в своей голове.

Так почему мы постоянно оцениваем себя, оглядываясь на кого-то еще? Разбирались Игорь, Ваня и Маша. Комментировал Иван Хватов — эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа.

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