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Смерть, драки и разговоры: как работает сельский участковый

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Тема:
Подкасты РИА (132)
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Вячеслав Дудин — официально лучший участковый Костромской области РФ. Его показатели раскрываемости преступлений самые высокие в регионе. Только работает он не в областном центре, а в одном селе и двух поселках, где проживают 2 500 человек. Всех "подопечных" Дудин буквально знает в лицо.

Наладить отношения между рассорившимися семьями, написать характеристику для устройства на работу и даже найти тело в лесу — Дудину ежедневно приходится решать самые разные задачи, кроме раскрытия и предотвращения преступлений. Почему работать с потерпевшими в селе труднее, чем с подозреваемыми? Как помочь позвонившему среди ночи пьянице и отчаявшейся пенсионерке? Чем служба полицейского в городе отличается от службы в глубинке?

Журналист МИА "Россия сегодня" Виктор Званцев отправился в Костромскую область, чтобы провести целый день с участковым и понять специфику его работы.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (132)
Теги:
радио, Аудио



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