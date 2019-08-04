Подвиг, хамство, стушеваться. Слова, которые нельзя перевести на английский

Но далеко не всем русским словам и выражениям легко находится замена.
Как английский, который кажется таким емким и универсальным, терпит фиаско перед русской самобытностью.
Слушайте и говорите правильно!
Свайп, диджитал, блогер — представить современную русскую речь без англицизмов, пожалуй, невозможно.
Но далеко не всем русским словам и выражениям легко находится замена.
Как английский, который кажется таким емким и универсальным, терпит фиаско перед русской самобытностью.
Слушайте и говорите правильно!
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Президент Узбекистана совершил свой первый официальный визит в Беларусь. В преддверии его приезда в Минске состоялся межрегиональный форум двух стран. Несмотря на отсутствие громких заявлений, внушительного пакета подписанных договоров и астрономических сумм, эту встречу стоит по праву считать результативной.
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