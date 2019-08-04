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Подвиг, хамство, стушеваться. Слова, которые нельзя перевести на английский

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Тема:
Подкасты РИА (135)
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Свайп, диджитал, блогер — представить современную русскую речь без англицизмов, пожалуй, невозможно.

Но далеко не всем русским словам и выражениям легко находится замена.

Как английский, который кажется таким емким и универсальным, терпит фиаско перед русской самобытностью.

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (135)
Теги:
радио, Аудио



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