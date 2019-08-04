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Роман Широков о "Спартаке", Кононове и претензиях к Самедову

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Тема:
Подкасты РИА (135)
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На Чемпионате России по футболу сыграно всего три тура, а событий произошло столько, что хватило бы на целый сезон. Самедов завершил карьеру.

"Рубин" выбился в лидеры. "Спартак" устроил "распродажу". Что будет дальше? Сколько еще дадут поработать Кононову? Где случится первая отставка и когда проиграет "Зенит"? Обсуждаем вместе с Романом Широковым.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (135)
Теги:
радио, Аудио



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