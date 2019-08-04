Роман Широков о "Спартаке", Кононове и претензиях к Самедову

"Рубин" выбился в лидеры. "Спартак" устроил "распродажу". Что будет дальше? Сколько еще дадут поработать Кононову? Где случится первая отставка и когда проиграет "Зенит"? Обсуждаем вместе с Романом Широковым.
На Чемпионате России по футболу сыграно всего три тура, а событий произошло столько, что хватило бы на целый сезон. Самедов завершил карьеру.
"Рубин" выбился в лидеры. "Спартак" устроил "распродажу". Что будет дальше? Сколько еще дадут поработать Кононову? Где случится первая отставка и когда проиграет "Зенит"? Обсуждаем вместе с Романом Широковым.
Музыканту было 84 года, последние дни он лежал в больнице.
Президент Узбекистана совершил свой первый официальный визит в Беларусь. В преддверии его приезда в Минске состоялся межрегиональный форум двух стран. Несмотря на отсутствие громких заявлений, внушительного пакета подписанных договоров и астрономических сумм, эту встречу стоит по праву считать результативной.
Зафар Рузиев признал, что в вопросе сноса допустил большую ошибку.