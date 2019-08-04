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Надежда Ладыгина-Котс. Девушка, доказавшая, что животные мыслят

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Тема:
Подкасты РИА (135)
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История об основоположнице отечественной зоологии и современной когнитивной науки. О девушке, чьи многолетние опыты смогли доказать, что люди и животные мыслят и действуют почти одинаково, а человек, возможно, это далеко не вершина эволюции. Эпизод подготовлен в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем.

История об одной из первых в мире женщин-зоопсихологов Надежде Ладыгиной-Котс, доказавшей, что животные способны совершать умственные операции, доступные человеку. Ее труды подвергались жесткой критике, когда Советская власть признала психологию лженаукой. Однако в наши дни научное наследие Ладыгиной-Котс играет огромную роль в исследованиях молодых ученых.

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Тема:
Подкасты РИА (135)
Теги:
радио, Аудио



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