Надежда Ладыгина-Котс. Девушка, доказавшая, что животные мыслят

История об основоположнице отечественной зоологии и современной когнитивной науки. О девушке, чьи многолетние опыты смогли доказать, что люди и животные мыслят и действуют почти одинаково, а человек, возможно, это далеко не вершина эволюции. Эпизод подготовлен в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем.