История об основоположнице отечественной зоологии и современной когнитивной науки. О девушке, чьи многолетние опыты смогли доказать, что люди и животные мыслят и действуют почти одинаково, а человек, возможно, это далеко не вершина эволюции. Эпизод подготовлен в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем.
Надежда Ладыгина-Котс. Девушка, доказавшая, что животные мыслят
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История об одной из первых в мире женщин-зоопсихологов Надежде Ладыгиной-Котс, доказавшей, что животные способны совершать умственные операции, доступные человеку. Ее труды подвергались жесткой критике, когда Советская власть признала психологию лженаукой. Однако в наши дни научное наследие Ладыгиной-Котс играет огромную роль в исследованиях молодых ученых.
Президент Узбекистана совершил свой первый официальный визит в Беларусь. В преддверии его приезда в Минске состоялся межрегиональный форум двух стран. Несмотря на отсутствие громких заявлений, внушительного пакета подписанных договоров и астрономических сумм, эту встречу стоит по праву считать результативной.