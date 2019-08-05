Эргашев: Узбекистан и Беларусь роднит прагматизм в экономических связях

Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев в интервью Sputnik Узбекистан пояснил, что общего в политике двух государств, которые, казалось бы, находятся совершенно в непохожих и далеких друг от друга регионах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на минувшей неделе совершил первый официальный визит в Минск. Узбекский лидер провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, а также посетил несколько предприятий и технопарк.

Лукашенко в ходе совместного заявления подчеркнул, что Минск и Ташкент очень близки, учитывая их центральное положение в своих регионах и те задачи, которые обе страны сейчас решают.

По мнению Бахтиёера Эргашева, несмотря на различия и разный уровень интеграции в различного рода международные объединения, у Беларуси и Узбекистана действительно много общего.

"Беларусь, например, входит и активно участвует в большинстве интеграционных проектов, а Узбекистан – нет. Но страны объединяет экономический прагматизм при поиске партнеров для реализации программ развития. И Минск, и Ташкент стремятся налаживать выгодные отношения и с Россией, и с Европой, и с тем же Китаем, например. Пожалуй, это главное сходство", — подчеркнул эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что страны видят друг в друге плацдармы для продвижения своих товаров на новые рынки: Беларусь – выход на всю Центральную Азию, Афганистан и Пакистан, а Узбекистан – перспективы для расширения торговли с Европой.