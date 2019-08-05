Эксперт рассказал об отличиях "Танкового биатлона" от огневой подготовки

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году проходит с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

Как отметил Виктор Мураховский, танковый биатлон — это прежде всего спортивное состязание, и нормативы установлены в первую очередь исходя из зрелищности, пишет Sputnik Армения. Команды должны поразить с места из пушек цель, находящуюся на расстоянии 1,7 тысячи метров, а также из пулемета — с дистанции 700 метров. При том что 125-миллиметровая пушка танка Т-72 (на них соревнуются все экипажи, кроме китайских — ред.) позволяет поражать цели на ходу на дистанции до десяти километров.

"Если будут стрелять на 10 километров, то зритель ничего не увидит. Кроме того, сокращены дистанции маршрута, по сравнению с теми, которые есть в российской армии на учениях, чтобы зрителям были видны машины. Профессиональные соревнования проходят внутри российской армии. Но это совершенно другое мероприятие. А танковый биатлон — это военно-спортивное состязание", — рассказал Мураховский.

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