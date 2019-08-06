14:23 06 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
YouTube / Телеканал Хабар 24

Узбекистанцы чаще нарушают миграционное законодательство в Казахстане

Радио
Получить короткую ссылку
26 0 0

Исполняющий обязанности начальника управления миграционной полиции департамента полиции Нур-Султана Ербол Махметов рассказал, мигранты из каких стран чаще всего не соблюдают правила миграции в столице Казахстана.

Как сообщил Махметов Sputnik Казахстан, к административной ответственности за нарушение сроков пребывания в Казахстане привлечено 460 человек, 171 иностранный гражданин привлечен за трудовую деятельность на территории города без разрешения местного исполнительного органа.

© Sputnik / Болат Шайхинов
Депутат из Казахстана: закон работает против мигрантов
Эксперт отмечает, что в основном миграционными правилами "пренебрегают" граждане из ближнего зарубежья и СНГ. В частности, в большинстве своем - граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом основной контингент - узбекистанцы.

Ежедневно сотрудники миграционной службы проводят рейды и выявляют нарушителей законодательства. Некоторые из них привлекаются к административной ответственности, а кто-то рискует быть выдворенным из страны.

Чаще всего незаконные мигранты работают на строительных объектах, рынках, СТО и в магазинах.

Теги:
миграционный режим, трудовая миграция, трудовые мигранты, Мигранты, миграция, мигрант



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе
Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае попали на видео
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054