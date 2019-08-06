Узбекистанцы чаще нарушают миграционное законодательство в Казахстане

Как сообщил Махметов Sputnik Казахстан, к административной ответственности за нарушение сроков пребывания в Казахстане привлечено 460 человек, 171 иностранный гражданин привлечен за трудовую деятельность на территории города без разрешения местного исполнительного органа.
Ежедневно сотрудники миграционной службы проводят рейды и выявляют нарушителей законодательства. Некоторые из них привлекаются к административной ответственности, а кто-то рискует быть выдворенным из страны.
Чаще всего незаконные мигранты работают на строительных объектах, рынках, СТО и в магазинах.