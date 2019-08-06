Узбекистанцы чаще нарушают миграционное законодательство в Казахстане

Исполняющий обязанности начальника управления миграционной полиции департамента полиции Нур-Султана Ербол Махметов рассказал, мигранты из каких стран чаще всего не соблюдают правила миграции в столице Казахстана.

Как сообщил Махметов Sputnik Казахстан, к административной ответственности за нарушение сроков пребывания в Казахстане привлечено 460 человек, 171 иностранный гражданин привлечен за трудовую деятельность на территории города без разрешения местного исполнительного органа.

Эксперт отмечает, что в основном миграционными правилами "пренебрегают" граждане из ближнего зарубежья и СНГ. В частности, в большинстве своем - граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. При этом основной контингент - узбекистанцы.

Ежедневно сотрудники миграционной службы проводят рейды и выявляют нарушителей законодательства. Некоторые из них привлекаются к административной ответственности, а кто-то рискует быть выдворенным из страны.

Чаще всего незаконные мигранты работают на строительных объектах, рынках, СТО и в магазинах.