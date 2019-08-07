Глава ТПП Икрамов: товарооборот в рамках ЦА использован лишь на 10%

Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов, выступая на открытии Ферганского инвестфорума, подчеркнул, что за последний год товарооборот в регионе ЦА, Афганистана и России вырос на 65%, но внутренний рынок еще далеко не исчерпал всех своих возможностей.

По словам Икрамова, сейчас и в Узбекистане, и в регионе в целом сложились благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, которые необходимо использовать как можно эффективнее.

"За полтора года у нас было девять высокого уровня визитов в странах ЦА, а сегодня мы имеем еще и Афганистан. Поэтому сейчас у наших инвесторов огромные возможности и в рамках зоны свободной торговли, и в рамках СНГ, и в рамках наших преференциальных отношений с Республикой Афганистан, а ведь это более чем 32 миллиона населения. За два года заключено 539 проектов на 3,5 миллиарда долларов США. Я не думаю, что сегодня в мире есть какие-нибудь показатели, которые за один год дадут увеличение товарооборота в целом по азиатскому региону на 65%. Вместе с тем мы используем потенциал нашего внутреннего товарооборота всего лишь на 10 % от имеющихся возможностей", — подчеркнул глава ТПП Узбекистана.

Главным торгово-экономическим партнером Икрамов назвал Россию, куда экспортируется до 85% плодоовощной продукции. Еще одно направление для сотрудничество — Китай. При этом особое внимание в торгово-экономических и производственных связях уделяется сотрудничеству на уровне регионов. В частности, такая форма взаимодействия уже эффективно себя показала на практике при реализации проектов с РФ.

Подробнее выступление Адхама Икрамова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.