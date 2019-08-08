19:00 08 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Срочно:
Мастер спорта по фигурному катанию, тренер Елена Склярова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Тренер о том, как Узбекистану воспитать фигуристов-чемпионов

Радио
Получить короткую ссылку
020

Мастер спорта по фигурному катанию Елена Склярова уже три года тренирует детей в Ташкенте. В узбекской столице на днях заработала третья арена с натуральным льдом, но чтобы воспитать профессиональных фигуристов, еще предстоит решить немало проблем.

По словам тренера, главная задача – создать Детско-юношескую спортивную школу по данному виду спорта, чтобы подрастающее поколение осваивало азы этой программы.

"Нужна полноценная школа, нужны залы для занятий физподготовкой и хореографией. Еще одна проблема – сложности при покупке спортинвентаря. Желающих заниматься фигурным катанием очень много. Главное - решить эти большие и маленькие проблемы. Тогда у нас обязательно появятся свои чемпионы и звезды", — уверена Склярова.

Новый каток в парке Анхор Локомотив в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Лед во время жары: ташкентцы встают на коньки — видео
Третья ледовая арена с натуральным покрытием открылась в парке "Анхор Локомтив". Помимо этого катка, в Ташкенте действует площадка Ice City и открывшийся в апреле 2019 года ледовой дворец "Хумо". Президент Узбекистана поручил развивать зимние виды спорта в стране и обратился за поддержкой к российским тренерам и спортсменам, чтобы они оказали помощь и поделились опытом с узбекскими коллегами.

Комментарий тренера слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
фигурное катание, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана - фото
Гаспарян: Бессмысленный звонок Зеленского Путину
"Медицина тут бессильна": Гаспарян о позвонившем Путину Зеленском
Закон Об оружии в Узбекистане
Оружие в Узбекистане: как купить, носить и применять

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054