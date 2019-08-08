Тренер о том, как Узбекистану воспитать фигуристов-чемпионов

Мастер спорта по фигурному катанию Елена Склярова уже три года тренирует детей в Ташкенте. В узбекской столице на днях заработала третья арена с натуральным льдом, но чтобы воспитать профессиональных фигуристов, еще предстоит решить немало проблем.

По словам тренера, главная задача – создать Детско-юношескую спортивную школу по данному виду спорта, чтобы подрастающее поколение осваивало азы этой программы.

"Нужна полноценная школа, нужны залы для занятий физподготовкой и хореографией. Еще одна проблема – сложности при покупке спортинвентаря. Желающих заниматься фигурным катанием очень много. Главное - решить эти большие и маленькие проблемы. Тогда у нас обязательно появятся свои чемпионы и звезды", — уверена Склярова.

Третья ледовая арена с натуральным покрытием открылась в парке "Анхор Локомтив". Помимо этого катка, в Ташкенте действует площадка Ice City и открывшийся в апреле 2019 года ледовой дворец "Хумо". Президент Узбекистана поручил развивать зимние виды спорта в стране и обратился за поддержкой к российским тренерам и спортсменам, чтобы они оказали помощь и поделились опытом с узбекскими коллегами.

Комментарий тренера слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.