Грозин: присутствие Атамбаева в стране создает негативный фон

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал о политической ситуации в Кыргызстане.

По мнению эксперта, Атамбаев уже "наговорил себе на пожизненный срок в тюрьме", а среди его сторонников есть те, кто жаждет дестабилизации в стране. Многие считает, что проблему решит высылка экс-президента из Кыргызстана.

"Алмазбек Шаршенович в силу своих психологических особенностей - человек конфликтный", - считает эксперт.

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции, он арестован до 26 августа и отправлен в СИЗО.

Атамбаев был задержан 8 августа в ходе спецоперации.

По словам юриста, МВД уведомило, что бывшего президента подозревают в нарушении статьи 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР. В самом министерстве пообещали представить комментарий позже.

Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли второй штурм дома Атамбаева. По последним данным, пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.