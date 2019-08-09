14:07 09 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Грозин: присутствие Атамбаева в стране создает негативный фон

Радио
Получить короткую ссылку
31 0 0

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин рассказал о политической ситуации в Кыргызстане.

По мнению эксперта, Атамбаев уже "наговорил себе на пожизненный срок в тюрьме", а среди его сторонников есть те, кто жаждет дестабилизации в стране. Многие считает, что проблему решит высылка экс-президента из Кыргызстана. 

"Алмазбек Шаршенович в силу своих психологических особенностей - человек конфликтный", - считает эксперт.

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции, он арестован до 26 августа и отправлен в СИЗО.

Атамбаев был задержан 8 августа в ходе спецоперации.

Мирзиёев: впервые выхожу с пресс-конференции с орденом
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев позвонил Жээнбекову после задержания Атамбаева: о чем они говорили
По словам юриста, МВД уведомило, что бывшего президента подозревают в нарушении статьи 319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР. В самом министерстве пообещали представить комментарий позже.

Седьмого августа спецназ ГКНБ штурмовал дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Попытка захвата была отбита. 

Сотрудники правоохранительных органов предприняли второй штурм дома Атамбаева. По последним данным, пострадали 85 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана - фото
Стрелять так стрелять, лечить так лечить: военно-медицинская эстафета на АрМИ-2019
Стрелять так стрелять, лечить так лечить: военные медики на АрМИ-2019
Закон Об оружии в Узбекистане
Оружие в Узбекистане: как купить, носить и применять

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054