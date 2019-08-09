Медведев: в ситуации с Атамбаевым Россия не может оставаться безучастной

"Мы внимательно следим за ситуацией и, конечно, не можем оставаться безучастными. Кыргызстан – наш крупный партнер, член Евразийского союза и ОДКБ, поэтому, безусловно, мы не хотели бы, чтобы подобные события негативно повлияли и на жизнь самих кыргызстанцев, и в целом на общий проект ЕАЭС", — подчеркнул Медведев.
Бывший президент Кыргызской Республики накануне, 8 августа, был арестован и теперь находится в СИЗО. Его обвиняют в коррупции. При попытке задержания он и его сторонники оказали сопротивление спецназу, поэтому штурмовать резиденцию политика пришлось дважды.
В результате стычек с правоохранителями за два дня в общей сложности пострадало не менее 90 человек, один спецназовец скончался в больнице от пулевого ранения.