15:37 09 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
© Sputnik / Александр Астафьев

Медведев: в ситуации с Атамбаевым Россия не может оставаться безучастной

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (15)
50 0 0

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Он заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и надеется на мирное урегулирование конфликта.

По словам российского премьера, в первую очередь происходящие события – внутреннее дело Кыргызстана, но РФ не может относиться к этому безразлично.

"Мы внимательно следим за ситуацией и, конечно, не можем оставаться безучастными. Кыргызстан – наш крупный партнер, член Евразийского союза и ОДКБ, поэтому, безусловно, мы не хотели бы, чтобы подобные события негативно повлияли и на жизнь самих кыргызстанцев, и в целом на общий проект ЕАЭС", — подчеркнул Медведев.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин
Грозин: присутствие Атамбаева в стране создает негативный фон
Он добавил, что главное сейчас – соблюдение уголовного и процессуального законодательства при расследовании дела в отношении Алмазбека Атамбаева.

Бывший президент Кыргызской Республики накануне, 8 августа, был арестован и теперь находится в СИЗО. Его обвиняют в коррупции. При попытке задержания он и его сторонники оказали сопротивление спецназу, поэтому штурмовать резиденцию политика пришлось дважды.

В результате стычек с правоохранителями за два дня в общей сложности пострадало не менее 90 человек, один спецназовец скончался в больнице от пулевого ранения.

Тема:
Ситуация вокруг экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (15)
Теги:
ЕАЭС, Россия, Кыргызстан, Алмазбек Атамбаев, Евгения Медведева



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана - фото
Стрелять так стрелять, лечить так лечить: военно-медицинская эстафета на АрМИ-2019
Стрелять так стрелять, лечить так лечить: военные медики на АрМИ-2019
Закон Об оружии в Узбекистане
Оружие в Узбекистане: как купить, носить и применять

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054