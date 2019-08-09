Медведев: в ситуации с Атамбаевым Россия не может оставаться безучастной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Он заявил, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и надеется на мирное урегулирование конфликта.

По словам российского премьера, в первую очередь происходящие события – внутреннее дело Кыргызстана, но РФ не может относиться к этому безразлично.

"Мы внимательно следим за ситуацией и, конечно, не можем оставаться безучастными. Кыргызстан – наш крупный партнер, член Евразийского союза и ОДКБ, поэтому, безусловно, мы не хотели бы, чтобы подобные события негативно повлияли и на жизнь самих кыргызстанцев, и в целом на общий проект ЕАЭС", — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что главное сейчас – соблюдение уголовного и процессуального законодательства при расследовании дела в отношении Алмазбека Атамбаева.

Бывший президент Кыргызской Республики накануне, 8 августа, был арестован и теперь находится в СИЗО. Его обвиняют в коррупции. При попытке задержания он и его сторонники оказали сопротивление спецназу, поэтому штурмовать резиденцию политика пришлось дважды.

В результате стычек с правоохранителями за два дня в общей сложности пострадало не менее 90 человек, один спецназовец скончался в больнице от пулевого ранения.