Эксперт: обычно рис выращивают абсолютно варварским способом

В Узбекистане планируется внедрить новую технологию высадки рассады риса — с помощью современных машин южнокорейской компании. Отмечается, что этот способ позволит повысить урожайность, сократить период вегетации, сэкономить до 70-75% семян и эффективно использовать до 20-25% воды.

"Обычно рис выращивают абсолютно варварским способом. Вне зависимости от погодных условий, с необыкновенной производительностью труда, пешком и по колено в воде вручную сажают этот самый рис", - рассказал эксперт для Sputnik Узбекистан.

Леонид Холод утверждает, что во многих странах с развитым сельским хозяйством давно существует механизированная система, которая без угрозы для жизни позволяет выполнять те же самые операции.

Естественно, такой метод увеличит производительность и снизит цены для конечного потребителя. Рис имеет огромную популярность в Узбекистане. Он входит в большую часть национальных блюд. Однако, сам себя Узбекистан рисом обеспечит вряд ли может, считает Леонид Холод.

Одной из главных проблем в сельскохозяйственной отрасли Узбекистана является дефицит воды. Однако рисом Узбекистан все же занимается. В основном потому, что рис в первую очередь - национальный продукт.