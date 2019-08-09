Эксперт: обычно рис выращивают абсолютно варварским способом

В Узбекистане планируется внедрить новую технологию высадки рассады риса — с помощью современных машин южнокорейской компании. Отмечается, что этот способ позволит повысить урожайность, сократить период вегетации, сэкономить до 70-75% семян и эффективно использовать до 20-25% воды.
"Обычно рис выращивают абсолютно варварским способом. Вне зависимости от погодных условий, с необыкновенной производительностью труда, пешком и по колено в воде вручную сажают этот самый рис", - рассказал эксперт для Sputnik Узбекистан.
Леонид Холод утверждает, что во многих странах с развитым сельским хозяйством давно существует механизированная система, которая без угрозы для жизни позволяет выполнять те же самые операции.
Одной из главных проблем в сельскохозяйственной отрасли Узбекистана является дефицит воды. Однако рисом Узбекистан все же занимается. В основном потому, что рис в первую очередь - национальный продукт.