22:31 09 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Леонид Холод
© Sputnik / Сергей Субботин

Эксперт: обычно рис выращивают абсолютно варварским способом

Радио
Получить короткую ссылку
8610

Экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод рассказал насколько важен рис для сельскохозяйственной отрасли Узбекистана.

В Узбекистане планируется внедрить новую технологию высадки рассады риса — с помощью современных машин южнокорейской компании. Отмечается, что этот способ позволит повысить урожайность, сократить период вегетации, сэкономить до 70-75% семян и эффективно использовать до 20-25% воды.

"Обычно рис выращивают абсолютно варварским способом. Вне зависимости от погодных условий, с необыкновенной производительностью труда, пешком и по колено в воде вручную сажают этот самый рис", - рассказал эксперт для Sputnik Узбекистан.

Леонид Холод утверждает, что во многих странах с развитым сельским хозяйством давно существует механизированная система, которая без угрозы для жизни позволяет выполнять те же самые операции.

Сбор урожая риса
© Sputnik / Виталий Тимкив
В Хорезме появится специальный институт по изучению риса
Естественно, такой метод увеличит производительность и снизит цены для конечного потребителя. Рис имеет огромную популярность в Узбекистане. Он входит в большую часть национальных блюд. Однако, сам себя Узбекистан рисом обеспечит вряд ли может, считает Леонид Холод. 

Одной из главных проблем в сельскохозяйственной отрасли Узбекистана является дефицит воды. Однако рисом Узбекистан все же занимается. В основном потому, что рис в первую очередь - национальный продукт.

Теги:
радио, технологии, Сельское хозяйство, рис



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана - фото
Улица Пахтакор-79 в Ташкенте
Как выглядит открывшаяся улица Пахтакор-79 в Ташкенте — видео
Закон Об оружии в Узбекистане
Оружие в Узбекистане: как купить, носить и применять

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054