Тень апокалипсиса, ч.3. Кто виноват в гонке вооружений?

ИноСМИ продолжает серию подкастов, посвященных ядерному оружию и его роли в истории. По опросу ВЦИОМ, 52% россиян опасаются ядерной войны. Такие же настроения и в США: тревожный материал в журнале "Foreign Policy" под заголовком "Возвращение судного дня". Почему за 70 лет существования "русской" бомбы напряжение так и не удалось снять?

В журнале "Foreign Policy" появилась статья Эрнеста Монбиза и Сэма Нанна.

Начинается статья, что называется, за здравие. Заголовок — "Возвращение судного дня", и его апокалиптический дух вполне отражает тревожные ожидания многих. Авторы пишут, что никогда риск ядерного конфликта не был так велик с самого кубинского ракетного кризиса 1962 года. Авторы посещали нашу страну, знают Россию. Напомним, Сэм Нанн — бывший сенатор, соавтор программы Нанна-Лугара по утилизации ядерного и химического оружия в бывшем СССР. Пока речь идет о военно-технической стороне дела, авторы говорят разумные вещи, что оставшихся у России и США 8,5 тысяч боеголовок вполне хватит, чтобы несколько раз уничтожить весь мир. Но потом читаешь — и выясняешь, что авторы верят во все те бездоказательные обвинения в адрес Москвы, из-за которых и была разрушена существовавшая до последнего времени система контроля над вооружениями. Так что заканчивают авторы "за упокой" вот таким советом своим властям:

"Стратегическое взаимодействие с Москвой не означает, что можно игнорировать российскую агрессию — будь то интервенция на Украине, вмешательство в выборы на Западе, отравление в Великобритании бывшего агента КГБ с использованием химического оружия или нарушение Договора о РСМД. Даже когда Запад стремится взаимодействовать с Россией в области сокращения ядерной угрозы, он должен и дальше стремиться сдерживать ее недопустимые действия. Например, США и ЕС не должны отменять свои санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине, без существенных подвижек в украинском вопросе. Вашингтону также не следует отменять санкции, введенные им в ответ на вмешательство России в выборы, пока такое вмешательство не будет полностью пресечено".