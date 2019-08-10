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Бей. Беги!
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Малком и расизм, трансферы "Спартака", Трефилов и гандбольная сборная

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Тема:
Подкасты РИА (138)
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Почему появление чернокожего бразильца Малкома в "Зените" вызвало обвинения болельщиков и даже руководства клуба в расизме? Зачем "Спартак" устроил трансферную бурю уже после начала сезона?

В новом выпуске подкаста "Бей. Беги!" вы также узнаете, почему Евгений Трефилов ушел из женской гандбольной сборной только через полгода после операции на сердце и почему его заменил не соотечественник, а испанец.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (138)
Теги:
радио



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