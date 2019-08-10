Малком и расизм, трансферы "Спартака", Трефилов и гандбольная сборная

В новом выпуске подкаста "Бей. Беги!" вы также узнаете, почему Евгений Трефилов ушел из женской гандбольной сборной только через полгода после операции на сердце и почему его заменил не соотечественник, а испанец.
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В новом выпуске подкаста "Бей. Беги!" вы также узнаете, почему Евгений Трефилов ушел из женской гандбольной сборной только через полгода после операции на сердце и почему его заменил не соотечественник, а испанец.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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