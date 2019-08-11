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Танки
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Сто лет спустя. Как выглядят и на что способны танки сегодня

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Тема:
Подкасты РИА (142)
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В свое время танки обеспечили прорыв не только на боевом, но и на научном фронте. Разработка и улучшение танков определили развитие военного дела, науки и технологий на целое столетие. И через век с небольшим после выхода первой машины на поле боя, танки — это вершина эволюции военной инженерии. Или не вершина, а тупик?

Танк развивался как ответ на лучшие средства защиты и нападения своего времени. Эксперименты с броней, вооружением, средствами передвижения, а позже — с радиоэлектронной "начинкой" создали танки такими, как мы их знаем сегодня. А специфика ведения войны в разных странах добавила боевым машинам уникальные черты, по которым можно точно назвать "школу" танкостроения, к которой принадлежит та или иная модель.

Вместе с экспертами разбираемся, как преобразился танк за сто лет своего существования, по каким принципам он развивался и как преодолеть технологический барьер, к которому подошли современные танкостроители.

Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (142)
Теги:
Россия, танк, танки



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