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"Я не господин, господа все в Париже!" Как обратиться и не обидеть?

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Тема:
Подкасты РИА (143)
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Обратиться к незнакомке "сударыня" — нелепо, а "женщина" — звучит грубо. Почему в западноевропейских языках есть универсальные "мэм" и "мистер", а в современном русском аналогов нет?

Куда делась система обращений, которая существовала в Российской империи, и как мы обходимся без неё сегодня? Вернётся к ней язык или сможет изобрести что-то новое?

Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!

Тема:
Подкасты РИА (143)
Теги:
этикет, Россия, речь, русский язык



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