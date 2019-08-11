"Я не господин, господа все в Париже!" Как обратиться и не обидеть?

Куда делась система обращений, которая существовала в Российской империи, и как мы обходимся без неё сегодня? Вернётся к ней язык или сможет изобрести что-то новое?
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Обратиться к незнакомке "сударыня" — нелепо, а "женщина" — звучит грубо. Почему в западноевропейских языках есть универсальные "мэм" и "мистер", а в современном русском аналогов нет?
Куда делась система обращений, которая существовала в Российской империи, и как мы обходимся без неё сегодня? Вернётся к ней язык или сможет изобрести что-то новое?
Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!
Одиннадцатого августа исполняется сорок лет со дня трагической гибели в авиакатастрофе футбольной команды "Пахтакор–79".
Главный тренер "АГМК" Мирджалол Касымов рассказал, почему в чемпионат Узбекистана по футболу еще рано внедрять систему видеопомощи арбитрам, а также оценил работу Эктора Купера — главного тренера национальной сборной.
"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет.