"Я не господин, господа все в Париже!" Как обратиться и не обидеть?

Обратиться к незнакомке "сударыня" — нелепо, а "женщина" — звучит грубо. Почему в западноевропейских языках есть универсальные "мэм" и "мистер", а в современном русском аналогов нет?