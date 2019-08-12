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Дзыба: религия должна отражаться в твоем благом нраве и поведении
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Эксперт рассказал о значении праздника Курбан-хайит

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Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии муфтий Тимур Дзыба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о значении и традициях праздника Курбан-хайит (Курбан-байрам).

Этот праздник знаком всем мусульманам.

"Наши бабушки, дедушки праздновали его. Собирались, резали скотину, обычно это были козы или бычки. Курбанныхуа(название Курбан-хайита в Абхазии — Прим. ред.) - это акт поклонения Всевышнему", - сказал Тимур Дзыба для Sputnik Абхазия.

Эксперт отмечает, что в первую очередь это праздник для живых, праздник укрепления и подтверждения своей веры.

К примеру, милостыню не стоит давать, влезая в долги. Это может быть небольшая сумма. Главное, чтобы это было искренне, и это не должны быть долговые деньги.

"Ты помогаешь тем, кто нуждается в твоей помощи, а то, что мы тратим огромные деньги, влезаем в долги и совершаем обряды, которые не предписаны Всевышним, - это неправильно", - отметил Дзыба.

Курбан-хайит — самый значимый праздник ислама. Он отмечается через 70 дней после окончания поста в память жертвоприношения, совершенного пророком Ибрагимом во имя Аллаха. 

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Религиозные каноны предписывают в период праздника совершать добрые дела, оказывать моральную и материальную поддержку нуждающимся.

В праздник принято навещать пожилых родственников и соседей, молодоженов, дарить подарки, накрывать дастарханы для гостей, а также поминать усопших родственников, посещать их могилы.




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