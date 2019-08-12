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Менеджер зоны отдыха Кохи Малика Бахтиер Саидов
© Sputnik / Амир Исаев

Эксперт о том, как открытие узбекско-таджикской границы повлияло на турпоток

Радио
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Менеджер зоны отдыха "Кохи Малика" Бахтиер Саидов рассказал, что в Таджикистан приезжает много туристов из Самарканда и Ташкента.

В Душанбе состоялся "Международный туристический форум - Таджикистан", в котором приняли участие крупнейшие игроки туристического сектора. 

Саидов рассказал в интервью Sputnik Таджикистан, что поток иностранных гостей в республику увеличился.

"Количество иностранных туристов выросло на 50 процентов. Половина всех иностранцев - это граждане Узбекистана, в основном - из Самарканда и Ташкента", - пояснил он.

По его словам, проблем с оформлением документов, которое часто становилось настоящей головной болью для иностранцев, сейчас удается избежать, так как регистрацию и получение пропусков в ГБАО берет на себя сама турфирма.

Теги:
туристы, Таджикистан, Узбекистан



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