Притчин рассказал о внешних угрозах для экономики Каспийского региона

"Я вижу два серьезных внешних аспекта. В первую очередь, ситуация вокруг Ядерной программы Ирана и ирано-американские отношения. Они уже очень серьезно сказались. Предполагалось, что конвенция будет триггером для активизации экономического сотрудничества и для подписания документов по окончательному разделу Каспийского моря, его южной части", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik Казахстан.

Эксперт отметил, что накануне Каспийского экономического форума, который состоялся в Туркменистане, было несколько ирано-азербайджанских встреч. Они давали предпосылки для совместного освоения месторождений на границе, но санкции на американский выход из ядерной сделки сильным образом изменил инвестиционную составляющую, и западные компании отказались участвовать в этом.

"Иран и Азербайджан решили до лучших времен отложить процесс делимитации южной части Каспийского моря, все равно нет перспектив освоения пограничных месторождений, это глубоководная часть моря, где не обойтись без западных технологий", - подчеркнул Притчин.

К тому же он обращает внимание на второй аспект - вопросы безопасности, в первую очередь, нестабильный Афганистан.

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