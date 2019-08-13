15:51 13 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Станислав Притчин
Sputnik

Притчин рассказал о внешних угрозах для экономики Каспийского региона

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин рассказал, какие есть внешние угрозы для построения стабильных торгово-экономических связей внутри Каспийского региона.

"Я вижу два серьезных внешних аспекта. В первую очередь, ситуация вокруг Ядерной программы Ирана и ирано-американские отношения. Они уже очень серьезно сказались. Предполагалось, что конвенция будет триггером для активизации экономического сотрудничества и для подписания документов по окончательному разделу Каспийского моря, его южной части", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik Казахстан.

Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов
© Sputnik / Сергей Гунеев
Бердымухамедов предложил соседям создать инновационный город "Каспий"

Эксперт отметил, что накануне Каспийского экономического форума, который состоялся в Туркменистане, было несколько ирано-азербайджанских встреч. Они давали предпосылки для совместного освоения месторождений на границе, но санкции на американский выход из ядерной сделки сильным образом изменил инвестиционную составляющую, и западные компании отказались участвовать в этом.

"Иран и Азербайджан решили до лучших времен отложить процесс делимитации южной части Каспийского моря, все равно нет перспектив освоения пограничных месторождений, это глубоководная часть моря, где не обойтись без западных технологий", - подчеркнул Притчин.

К тому же он обращает внимание на второй аспект - вопросы безопасности, в первую очередь, нестабильный Афганистан.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Иран, Каспийское море



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
"Память о великих вечна!": лучшие кадры со стадиона "Пахтакор"
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Узбекистан в полуфинале "Танкового биатлона" - ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНОВАНИЯ КУРБАН-БАЙРАМА В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Где пройдут праздничные мероприятия на Курбан-хайит в Москве и МО — карта

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054