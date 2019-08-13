Твалтвадзе о перспективах возрождения Кубка Содружества по футболу

Футбольный комментатор Григорий Твалтвадзе поддерживает идею возрождения турниров среди команд бывшего СССР, но для этого необходимо будет решить много организационных вопросов.

В минувшее воскресенье в Ташкенте состоялся матч памяти погибшей 40 лет назад команды "Пахтакор-79". Комментировавший товарищескую встречу Григорий Твалтвадзе в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан заметил, что возрождение турниров в рамках СНГ было бы полезным, но пока слабо верится в осуществление этой идеи.

"Это очень сложно реализовать, ведь многое зависит от спортивных чиновников, а у них, в отличие от болельщиков, ностальгия по советскому футболу, увы, прошла. К тому же есть сложности с турнирным графиком: в России сезон сейчас осень-весна, в Узбекистане — весна - осень. Вопросов очень много. Но если бы такие турниры возродили, мне было бы очень приятно", — поделился комментатор.

Товарищеский матч между звездами СССР и ветеранами "Пахтакора" завершился вничью 4:4. Приехавшие на матч футболисты почтили память членов погибшей команды и выразили надежду на продолжение доброй традиции проведения таких встреч.