Гаспарян: политики России и Украины считают Вышинского невиновным

"В этот раз суд перенес рассмотрение дела Вышинского по совершенно удивительной причине. Оказывается, судьи были заняты тем, что рассматривала другое дело. Но все прекрасно понимают, что это тривиальная отговорка. Политики и в России, и на Украине уже сошлись на том, что ни единого доказательства вины Вышинского нет. Больше того, согласно Уголовному кодексу, он не обязан проводить это время в тюрьме. А он сидит уже 14 месяцев", - сказал журналист и публицист Армен Гаспарян.
Рассмотрение апелляции защиты Кирилла Вышинского перенесено
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Напомним, Вышинский был задержан в мае 2018 года после обысков в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Следственные действия проходили также дома у Вышинского.
Ему были предъявлены обвинения в госизмене, но ни один из пунктов обвинительного заключения не был доказан в ходе многочисленных судебных заседаний. Однако, санкции на содержание его в тюрьме неоднократно продлевались, а все апелляции были отклонены.