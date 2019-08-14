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Дмитрий Гусев
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Эксперт рассказал, как казахстанский бензин повлияет на цены в ЦА

Радио
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Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал о возможном изменении цен, связанным с приходом топлива из Казахстана на рыноки Центральной Азии.

Недавно глава "Узбекнефтегаза" Баходир Сидиков прокомментировал информацию об импорте в республику бензина, в том числе из Казахстана. По его словам, узбекский рынок сегодня открыт для партнеров, но собственные интересы также будут учтены.

Казахстан с июля 2019 года начал поставки бензина в Таджикистан.

Казахстан выходит на рынок Центральной Азии и составит конкуренцию российским производителям в борьбе за Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан, считает эксперт.

У Казахстана имеется завидное преимущество в логистике. А у России появился конкурент и одновременно партнер, который будет помогать снижать цены на топливо в регионе.

"Любой новый поставщик, который ведет к появлению альтернативы, - всегда плюс для покупателя", - заявил Гусев для Sputnik Таджикистан.

Поскольку количество предложений увеличивается, есть вероятность, что цена пойдет вниз.

Теги:
Центральная Азия, Центральная Азия, цены, топливо, бензин



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