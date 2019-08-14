Эксперт рассказал, как казахстанский бензин повлияет на цены в ЦА

Недавно глава "Узбекнефтегаза" Баходир Сидиков прокомментировал информацию об импорте в республику бензина, в том числе из Казахстана. По его словам, узбекский рынок сегодня открыт для партнеров, но собственные интересы также будут учтены.
Казахстан с июля 2019 года начал поставки бензина в Таджикистан.
Казахстан выходит на рынок Центральной Азии и составит конкуренцию российским производителям в борьбе за Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан, считает эксперт.
У Казахстана имеется завидное преимущество в логистике. А у России появился конкурент и одновременно партнер, который будет помогать снижать цены на топливо в регионе.
"Любой новый поставщик, который ведет к появлению альтернативы, - всегда плюс для покупателя", - заявил Гусев для Sputnik Таджикистан.
Поскольку количество предложений увеличивается, есть вероятность, что цена пойдет вниз.