Полковник оценил шансы Узбекистана в финале "Танкового биатлона"

По словам эксперта, до участия в "Танковом биатлоне", порой, было сложно узнать и оценить умения узбекских танкистов. Сейчас же военнослужащие на практике показали достаточно серьезный уровень.
"Выход в финал - это серьезное достижение", - считает Мураховский для Sputnik Узбекистан.
Вооруженные силы Узбекистана хоть и не так многочисленны, как армии других стран, однако уровень подготовки солдат находится на должном уровне.
Условия стрельбы на "Танковом биатлоне" не совсем позволяют показать предельные возможности танка и военнослужащих. В условиях боя часто решают иные критерии. Да, пока Узбекистан выступает в другой лиге, но с полной уверенностью можно сказать, что ему по силам побиться в первый дивизион, заключил экспет.
Напомним, что команда Узбекистана одержала победу в полуфинальном заезде "Танкового биатлона".
Танкисты поразили 10 мишеней и показали лучшее время, оказавшись сильнее команд Кубы, Кувейта и Лаоса. Сборная Узбекистана финишировала с результатом 2 часа 37 секунд. Это шестой результат среди шестнадцати полуфиналистов.
15 августа в финале второго дивизиона сразятся за победу сборные Узбекистана, Вьетнама, Кубы и Уганды.