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Генеральный директор Ассоциации Аэропорт Виктор Горбачев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Горбачев о нюансах введения режима "открытого неба" в узбекских аэропортах

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С 1 октября в международных аэропортах четырех городов Узбекистана — Нукусе, Карши, Термезе, Бухаре — введут режим "открытого неба".

Этот режим предусматривает снятие ограничений на полеты в данный аэропорт иностранных перевозчиков. 

В указанных воздушных гаванях также будет применяться "пятая степень свободы воздуха" для грузов и пассажиров, а в воздушной гавани Бухары — только при перевозке иностранцев.

Повседневная жизнь
© Sputnik / Максим Блинов
Режим "открытого неба" введут сразу в нескольких аэропортах Узбекистана

Пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя странами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

В интервью Sputnik Узбекистан генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев заявил, что "открытое небо" дает преимущество в том, что аивакомпании самостоятельно договариваются с аэропортами, и практически весь мир так работает.

"В Узбекистане есть Самарканд, Навои, древняя Хива. Почему вот эти города не попали в список?! Там более интересные направления", - рассуждает эксперт.

По его словам, с введением "открытого неба" аэропорты получат дополнительный источник доходов, а воздушные гавани, в свою очередь, будут делать большие налоговые отчисления.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Самолет, Узбекистон хаво йуллари, аэропорт, Узбекистан



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