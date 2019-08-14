Горбачев о нюансах введения режима "открытого неба" в узбекских аэропортах

Этот режим предусматривает снятие ограничений на полеты в данный аэропорт иностранных перевозчиков.

В указанных воздушных гаванях также будет применяться "пятая степень свободы воздуха" для грузов и пассажиров, а в воздушной гавани Бухары — только при перевозке иностранцев.

Пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя странами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

В интервью Sputnik Узбекистан генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев заявил, что "открытое небо" дает преимущество в том, что аивакомпании самостоятельно договариваются с аэропортами, и практически весь мир так работает.

"В Узбекистане есть Самарканд, Навои, древняя Хива. Почему вот эти города не попали в список?! Там более интересные направления", - рассуждает эксперт.

По его словам, с введением "открытого неба" аэропорты получат дополнительный источник доходов, а воздушные гавани, в свою очередь, будут делать большие налоговые отчисления.

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