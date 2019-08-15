Политолог: Меркель всегда относилась к России "с респектом"

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, что изменится, когда Ангела Меркель уйдет из политики.

Ангела Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года.

"Меркель понимает, что у нее уже не та популярность в Германии, как это было в последние пятнадцать лет", - сказал Александр Рар в эфире Радио Sputnik.

По его словам, с уходом Меркель отношения ФРГ и России изменятся.

"Потенциальный канцлер Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр относится к РФ гораздо критичнее Ангелы Меркель. Действующий канцлер была очень прагматична во взаимодействиях с Россией, несмотря на критичное отношение к политике Москвы", — сказал политолог.

В заключение политолог отметил, что Меркель была очень прагматичным человеком. Она понимала большую роль России в Европе. Она к России относилась "с респектом" и никогда не пыталась её унизить или списать со счетов.