Генерал-майор: Узбекистан готов в будущем принять и другие конкурсы АрМИ

Заместитель министра обороны Узбекистана Азизбек Икрамов поделился впечатлениями от проведения этапа АрМИ на полигоне "Фориш" и добавил, что республика готова в будущем принять и другие конкурсы международных военных игр.

В этом году Узбекистан дебютировал на V Международных армейских играх в качестве организатора. В Джизакской области на полигоне "Фориш" проводилась военно-медицинская эстафета.

По словам заместителя главы оборонного ведомства, коллеги из Минобороны России оказали значительную помощь в подготовке конкурса, в частности, при составлении положения и при оборудовании трасс.

"Мы очень рады принимать у себя это великолепное соревнование. Такие игры помогают странам сплачиваться и укреплять военно-техническое сотрудничество. Мы готовы в будущем принимать и другие соревнования в рамках АрМИ - у нас много других полигонов, которые приспособлены для проведения таких мероприятий с участием армий других стран", — подчеркнул Икрамов.

Он добавил, что в Узбекистане АрМИ вызвали огромный интерес у публики - люди следят за результатами соревнований, много зрителей и на самом полигоне.

По итогам соревнований узбекистанцы стали победителями в военно-медицинской эстафете.

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