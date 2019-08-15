19:47 15 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Срочно:
Замминистра обороны Узбекистана генерал-майор Азизбек Икрамов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Генерал-майор: Узбекистан готов в будущем принять и другие конкурсы АрМИ

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (32)
2510

Заместитель министра обороны Узбекистана Азизбек Икрамов поделился впечатлениями от проведения этапа АрМИ на полигоне "Фориш" и добавил, что республика готова в будущем принять и другие конкурсы международных военных игр.

В этом году Узбекистан дебютировал на V Международных армейских играх в качестве организатора. В Джизакской области на полигоне "Фориш" проводилась военно-медицинская эстафета.

По словам заместителя главы оборонного ведомства, коллеги из Минобороны России оказали значительную помощь в подготовке конкурса, в частности, при составлении положения и при оборудовании трасс.

"Мы очень рады принимать у себя это великолепное соревнование. Такие игры помогают странам сплачиваться и укреплять военно-техническое сотрудничество. Мы готовы в будущем принимать и другие соревнования в рамках АрМИ - у нас много других полигонов, которые приспособлены для проведения таких мероприятий с участием армий других стран", — подчеркнул Икрамов.

Соревнования военных медиков в Узбекистане в рамках АрМи—2019
Министерство обороны Узбекистана
Военный медик из Узбекистана установил несколько рекордов на АрМИ-2019
Он добавил, что в Узбекистане АрМИ вызвали огромный интерес у публики - люди следят за результатами соревнований, много зрителей и на самом полигоне.

По итогам соревнований узбекистанцы стали победителями в военно-медицинской эстафете.

Подробный комментарий замминистра обороны слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (32)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Необычные виды долины Кызыл-Чин: почувствуй себя на Марсе
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Узбекистан в финале "Танкового биатлона"
Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054