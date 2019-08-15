Генерал-майор: Узбекистан готов в будущем принять и другие конкурсы АрМИ

В этом году Узбекистан дебютировал на V Международных армейских играх в качестве организатора. В Джизакской области на полигоне "Фориш" проводилась военно-медицинская эстафета.
"Мы очень рады принимать у себя это великолепное соревнование. Такие игры помогают странам сплачиваться и укреплять военно-техническое сотрудничество. Мы готовы в будущем принимать и другие соревнования в рамках АрМИ - у нас много других полигонов, которые приспособлены для проведения таких мероприятий с участием армий других стран", — подчеркнул Икрамов.
По итогам соревнований узбекистанцы стали победителями в военно-медицинской эстафете.
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