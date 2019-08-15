Шпунт: ШОС - работоспособный интеграционный механизм

Израиль, Бангладеш, Бахрейн и Саудовская Аравия подали заявки на вступление в ШОС, сообщил посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт рассказал, почему страны заинтересованы в ШОС.

"В мире сейчас наблюдается дефицит работоспособных интеграционных механизмов. А ШОС себя показал как работоспособный механизм", - утверждает эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отмечает, что внутри ШОС сейчас довольно активно присутствуют РФ, Китай и Индия. И новых потенциальных участников, по мнению Шпунта, интересует интеграция с Россией и КНР.

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"Все видят, что сейчас в мире период конкурентных войн. Самая главная конкурентная война – это война между США и Китаем. В этом смысле любой интеграционный механизм представляет собой защитный механизм, который позволяет избежать косвенных последствий таких войн", - заявил профессор.

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