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Профессор ВШЭ Александр Шпунт
Sputnik.Молдова

Шпунт: ШОС - работоспособный интеграционный механизм

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Израиль, Бангладеш, Бахрейн и Саудовская Аравия подали заявки на вступление в ШОС, сообщил посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор Высшей школы экономики  Александр Шпунт рассказал, почему страны заинтересованы в ШОС.

"В мире сейчас наблюдается дефицит работоспособных интеграционных механизмов. А ШОС себя показал как работоспособный механизм", - утверждает эксперт в эфире радио Sputnik.

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Sputnik / Болат Шайхинов
Шри-Ланка вскоре надеется получить статус полноправного члена ШОС

Он отмечает, что внутри ШОС сейчас довольно активно присутствуют РФ, Китай и Индия. И новых потенциальных участников, по мнению Шпунта, интересует интеграция с Россией и КНР.

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"Все видят, что сейчас в мире период конкурентных войн. Самая главная конкурентная война – это война между США и Китаем. В этом смысле любой интеграционный механизм представляет собой защитный механизм, который позволяет избежать косвенных последствий таких войн", - заявил профессор.

О других преимуществах Шанхайской организации сотрудничества – в нашем подкасте.

Теги:
Индия, Китай, Россия, ШОС



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